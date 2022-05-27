Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na 1 Milyon TL'lik tazminat davası açtı - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na 1 Milyon TL'lik tazminat davası açtı

27.05.2022 16:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na 1 Milyon TL'lik tazminat davası açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 1 Milyon TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 1 Milyon TL'lik manevi tazminat davası açtı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP Grup toplantısındaki konuşmasında ve Twitter hesabı üzerinden paylaştığı video aracılığı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik olarak bazı paralarla yurt dışına kaçacağı iddiasında bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu'nun bu iddialarına ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları harekete geçti ve CHP liderine her iki konuşmasından dolayı 500'er bin olmak üzere 1 milyon TL'lik manevi tazminat açtı. Kılıçdaroğlu'na karşı açılan davada, Erdoğan'a yönelik tüm açıklamaların tamamen gerçek dışı ve kişilik haklarına ağır bir saldırı mahiyetinde olduğu vurgulandı.

CHP liderinin iddialarında yer alan ifadelerin kurgulanmış ve kara mizaha uygun sayılabilecek bir kaçma senaryosu olduğunun belirtildiği açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD dahil olmak üzere yurt dışına aktardığı herhangi bir varlığı bulunmamaktadır. Ayrıca vakıf malları hem ABD hukuku açısından hem de Türk hukuku açısından ancak Vakfın amaçları için kullanılabilmektedir. Kişisel amaçlar için kullanılamayan bu malları 'kaçış senaryosunun' parçası olarak göstermek aklı selim bir muhakemenin ürünü olarak da değerlendirilemez. Kaldı ki adı geçen Vakıflar tarafından yapılan basın açıklamalarından anlaşılacağı üzere, ABD'de bulunan vakfa gönderilen tutarlar, yine vakfın amaçları doğrultusunda yurt inşaatı için ve diğer hayır faaliyetleri için gönderilmiştir" denildi.

(İHA)

YORUMLAR
500
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası: Her bir konuşması için 500 bin liralık dava açıldı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası: Her bir konuşması için 500 bin liralık dava açıldı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'yurt dışına kaçacaklar' iddiasına 15 Temmuz üzerinden tepki: Millet can derdindeyken kuyruğunu kıstırıp kaçtın Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'yurt dışına kaçacaklar' iddiasına 15 Temmuz üzerinden tepki: Millet can derdindeyken kuyruğunu kıstırıp kaçtın Erdoğan'ın sözlerine sosyal medyadan cevap verdi! CHP lideri Kılıçdaroğlu: Ben devletin şerefli evlatlarına seslenmiştim Erdoğan'ın sözlerine sosyal medyadan cevap verdi! CHP lideri Kılıçdaroğlu: Ben devletin şerefli evlatlarına seslenmiştim
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Lirası, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na 1 Milyon TL'lik tazminat davası açtı - Son Dakika


Son Dakika
16:23 Çöp kovasına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
16:08 Öğrencisini defalarca tokatlayıp boğazını sıkmıştı! Mesleğinden men edilen öğretmen bu sefer de babaya saldırdı
15:58 "Z kuşağı oy kullanmamalı" diyen Hakan Ural'dan kendisini eleştirenlere tepki: Komik, aciz ve çapsızsınız!
15:45 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası: Her bir konuşması için 500 bin liralık dava açıldı
15:42 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "yurt dışına kaçacaklar" iddiasına 15 Temmuz üzerinden tepki: Millet can derdindeyken kuyruğunu kıstırıp kaçtın
15:34 Belgeler ekrana yansıtılmayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan sinirlerine hakim olamadı
15:22 Kurban Bayramı öncesi "dana veremi" korkusu! Et ve süt ürünlerinin tüketilmesi sonucu insana bulaşıp organ kaybı ve ölüme sebep olabiliyor
15:13 Eşi kapıyı açmayınca baltayla saldıran Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşine şok! 1 yıl 11 ay hapisle cezalandırıldı
14:42 Ali Öztunç'tan iktidara 'Erken Seçim' Çağrısı: Buyurun gelin, 6 Kasım'da seçim yapalım
15:04 Şebnem Şirin'i öldüren zanlıdan dalga geçer gibi sözler! Bir kez daha yaşananları hatırlamadığını iddia etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 16:35:21. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na 1 Milyon TL'lik tazminat davası açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement