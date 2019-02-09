Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Chp'nin Adındaki Halk İfadesi, Milletin İsminin Gasbedilmiş Halinden Başka...
19 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin adındaki halk ifadesi, milletin isminin gasbedilmiş halinden başka bir şey değildir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: " CHP
'nin adındaki halk ifadesi, milletin isminin gasbedilmiş halinden başka bir şey değildir. Bu parti artık sadece Kılıçdaroğlu
'nun ve avanesinin partisidir."
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 05:48 Kaynak: AA
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