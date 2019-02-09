Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Chp'nin Adındaki Halk İfadesi, Milletin İsminin Gasbedilmiş Halinden Başka...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Chp'nin Adındaki Halk İfadesi, Milletin İsminin Gasbedilmiş Halinden Başka...

19 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin adındaki halk ifadesi, milletin isminin gasbedilmiş halinden başka bir şey değildir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " CHP'nin adındaki halk ifadesi, milletin isminin gasbedilmiş halinden başka bir şey değildir. Bu parti artık sadece Kılıçdaroğlu'nun ve avanesinin partisidir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 05:48 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Erdoğan, Kartal'da Çöken Bina ile İlgili Net Konuştu: Artık Sabrımız Kalmadı Erdoğan'ın Müjdesini Verdiği Tanzim Satış İçin Çadırlar Kurulmaya Başlandı

Eşi ile Sevgilisi Tarafından Öldürülen Tamircinin Cesedinin Çamaşır Suyuyla Yıkandığı Ortaya Çıktı Erdoğan'ın Katıldığı Cenazede Dikkat Çeken Anlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 18:07:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Chp'nin Adındaki Halk İfadesi, Milletin İsminin Gasbedilmiş Halinden Başka...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]