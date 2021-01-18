Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin başındaki zat partisindeki taciz iddialarına 56 gündür sessiz. Neden konuşmuyor." - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin başındaki zat partisindeki taciz iddialarına 56 gündür sessiz. Neden konuşmuyor."
-"Hala eski Türkiye özlemi ile yanıp tutuşanlar, terörün, darbenin hakim olduğu kötü günleri bu ülkeye geri getirmek isteyenler var güçleriyle savaşıyor."
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Manisa, Aydın, Mardin, Adıyaman, Kilis, Bingöl, Bitlis, Elazığ ve Muş İl Kongrelerinde önemli açıklamalarda bulundu.
Kaynak: İHA
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