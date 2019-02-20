Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Chp'nin Başını Çektiği Zillet veya İllet İttifakı, PKK'sından Fetö'süne,...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin başını çektiği zillet veya illet ittifakı, PKK'sından FETÖ'süne, marjinal örgütlerinden adı İYİ kendi karmakarışık partisine kadar kimi bulursa hepsini aynı çuvala doldurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: " CHP
'nin başını çektiği zillet veya illet ittifakı, PKK
'sından FETÖ'süne, marjinal örgütlerinden adı İYİ kendi karmakarışık partisine kadar kimi bulursa hepsini aynı çuvala doldurdu. Bunun adı ittifak değil iltihaktır. Nereye, terör örgütlerine iltihaktır. "
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 06:25 Kaynak: AA
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