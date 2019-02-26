Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Chp'nin, Bay Kemal'in Ele Ele Kol Kola Dolaştığı Sözde İyi Parti Olanlar,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Chp'nin, Bay Kemal'in Ele Ele Kol Kola Dolaştığı Sözde İyi Parti Olanlar,...

35 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin, Bay Kemal'in ele ele kol kola dolaştığı sözde İyi Parti olanlar, ne diyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin, Bay Kemal'in ele ele kol kola dolaştığı sözde İyi Parti olanlar, ne diyor? 'Kürdistan'da biz kazanacağız, batıda da AK Parti ile MHP'yi yok edeceğiz'. Bunlar bu kadar Kürdistan meraklısıysa Kürdistan Irak'ın kuzeyinde buyursunlar oraya gitsinler."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 07:08 Kaynak: AA

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