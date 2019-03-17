Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Chp'nin Buca Adayını Son Anda Değiştirmesinin Sebebi de Kılıçdaroğlu'nun...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin Buca adayını son anda değiştirmesinin sebebi de Kılıçdaroğlu'nun İzmir'e sadece rant anlayışıyla yaklaşıyor olmasıdır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin Buca adayını son anda değiştirmesinin sebebi de Kılıçdaroğlu'nun İzmir'e sadece rant anlayışıyla yaklaşıyor olmasıdır"
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 03:36 Kaynak: AA
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