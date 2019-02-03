Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Chp'nin, Hdp ile Azami Müştereği Olabilir Ama Ne İyi Parti'yle Ne Saadet'le...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Chp'nin, Hdp ile Azami Müştereği Olabilir Ama Ne İyi Parti'yle Ne Saadet'le...

42 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin, HDP ile azami müştereği olabilir ama ne İYİ Parti'yle ne Saadet'le böyle bir birlikteliğinin olabileceğine ben ihtimal vermiyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " CHP'nin, HDP ile azami müştereği olabilir ama ne İYİ Parti'yle ne Saadet'le böyle bir birlikteliğinin olabileceğine ben ihtimal vermiyorum. Ama çıkar hesapları onları bir araya getirmiştir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 08:17 Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti, Güncel
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