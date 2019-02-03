Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Chp'nin, Hdp ile Azami Müştereği Olabilir Ama Ne İyi Parti'yle Ne Saadet'le...
42 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin, HDP ile azami müştereği olabilir ama ne İYİ Parti'yle ne Saadet'le böyle bir birlikteliğinin olabileceğine ben ihtimal vermiyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: " CHP
'nin, HDP
ile azami müştereği olabilir ama ne İYİ Parti
'yle ne Saadet'le böyle bir birlikteliğinin olabileceğine ben ihtimal vermiyorum. Ama çıkar hesapları onları bir araya getirmiştir."
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 08:17 Kaynak: AA
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