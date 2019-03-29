Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Chp'nin Sürekli Gizlemeye, Saklamaya Çalıştıkları, Buna Rağmen Gerçeğin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Chp'nin Sürekli Gizlemeye, Saklamaya Çalıştıkları, Buna Rağmen Gerçeğin...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin sürekli gizlemeye, saklamaya çalıştıkları, buna rağmen gerçeğin artık gün gibi ortaya çıktığı bir ortakları daha var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " CHP'nin sürekli gizlemeye, saklamaya çalıştıkları, buna rağmen gerçeğin artık gün gibi ortaya çıktığı bir ortakları daha var. Kandil'in emrinden çıkmayan, milletvekili ve belediye başkan adaylarının bile oradan belirlendiği bu parti CHP'ye olan desteğini her seviyede defalarca ilan etti."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:28 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Kandil Dağı, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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