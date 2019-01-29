Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Chp, Rahmetli Türkeş ve Arkadaşlarını İdam ile Yargılayanları Yeniden...
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IHAAW143111-SIY/29-01-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP, rahmetli Türkeş ve arkadaşlarını idam ile yargılayanları yeniden vitrine çıkararak 60 yıldır hiç değişmediğini gösterdi" dedi.
IHAAW143111-SIY/29-01-2019
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP, rahmetli Türkeş ve arkadaşlarını idam ile yargılayanları yeniden vitrine çıkararak 60 yıldır hiç değişmediğini gösterdi" dedi. 29.01.2019 14: 31: 11 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:48 Kaynak: İHA
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