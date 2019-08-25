Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP, sen kimin yanındasın?"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP, sen kimin yanındasın?"

7 dakika önce

Toplu açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TRABZON - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da Toplu Açılış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

Toplu açılış töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TRABZON - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da Toplu Açılış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı. (4)

Erdoğan: "CHP, sen kimin yanındasın? Eğer 'Türkiye'nin yanında olduğunu' söylüyorsan, o zaman milletimize düşmanlık edenlerin yanında ne işin var?"

Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 06:26 Kaynak: AA
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