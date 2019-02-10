Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Chp ve Avaneleri, Onlar Naylon Poşetle İcrada Bulunuyorlar, Bizim İse...
56 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP ve avaneleri, onlar naylon poşetle icrada bulunuyorlar, bizim ise biliyorsunuz kenevirden dokunmuş torbalarımız var. Bu sıfır atık projemizin çevreci yaklaşımıdır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "CHP
ve avaneleri, onlar naylon poşetle icrada bulunuyorlar, bizim ise biliyorsunuz kenevirden dokunmuş torbalarımız var. Bu sıfır atık projemizin çevreci yaklaşımıdır."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 05:43 Kaynak: AA
Erdoğan'dan Çifte Müjde: Kitapta KDV Sıfırlanacak ve Rami Kışlası Kütüphane Olacak
Erdoğan, AKM'nin Açılış Tarihiyle İlgili Canlı Yayında Oylama Yaptı
Çipras'tan Erdoğan Açıklaması: Kıbrıs'ın Kaynaklarının Bütün Kıbrıslılara Ait Olduğunu Söyledim
Önceki Seçimde Kahve Dağıtan AK Parti, 31 Mart İçin Çay Dağıtacak