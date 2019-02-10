Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Chp ve Avaneleri, Onlar Naylon Poşetle İcrada Bulunuyorlar, Bizim İse...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Chp ve Avaneleri, Onlar Naylon Poşetle İcrada Bulunuyorlar, Bizim İse...

56 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP ve avaneleri, onlar naylon poşetle icrada bulunuyorlar, bizim ise biliyorsunuz kenevirden dokunmuş torbalarımız var. Bu sıfır atık projemizin çevreci yaklaşımıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP ve avaneleri, onlar naylon poşetle icrada bulunuyorlar, bizim ise biliyorsunuz kenevirden dokunmuş torbalarımız var. Bu sıfır atık projemizin çevreci yaklaşımıdır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 05:43 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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