Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Chp ve Benzerleri Gibi Cumhuriyet Adına Cumhur Düşmanlığı Yapanlardan,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Chp ve Benzerleri Gibi Cumhuriyet Adına Cumhur Düşmanlığı Yapanlardan,...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP ve benzerleri gibi Cumhuriyet adına cumhur düşmanlığı yapanlardan, laiklik adına millete zulmedenlerden, demokrasi adına vesayet odaklarına selam duranlardan asla olmadık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP ve benzerleri gibi Cumhuriyet adına cumhur düşmanlığı yapanlardan, laiklik adına millete zulmedenlerden, demokrasi adına vesayet odaklarına selam duranlardan asla olmadık."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:01 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altın Güne Nasıl Başladı? İşte Güncel Rakamlar Erdoğan'ı Ziyaret Ettiği İçin Eleştirilen Ekrem İmamoğlu'na Oğlu Destek Verdi: İşte Bu Yüzden Liderimsin Baba

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Trabzon Adaylarını Açıkladı! İki İlçede MHP'nin Adayı Desteklenecek Erdoğan Partililerin Arasında Görünce Şaşkınlığını Gizleyemedi: Tutku, Burada Ne İşin Var Kız?
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 18:12:22. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Chp ve Benzerleri Gibi Cumhuriyet Adına Cumhur Düşmanlığı Yapanlardan,...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]