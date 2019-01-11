Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Chp ve Benzerleri Gibi Cumhuriyet Adına Cumhur Düşmanlığı Yapanlardan,...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP ve benzerleri gibi Cumhuriyet adına cumhur düşmanlığı yapanlardan, laiklik adına millete zulmedenlerden, demokrasi adına vesayet odaklarına selam duranlardan asla olmadık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "CHP
ve benzerleri gibi Cumhuriyet adına cumhur düşmanlığı yapanlardan, laiklik adına millete zulmedenlerden, demokrasi adına vesayet odaklarına selam duranlardan asla olmadık."
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:01 Kaynak: AA
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