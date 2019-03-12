Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Chp'ye Sesleniyorum; Ne Diyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Chp'ye Sesleniyorum; Ne Diyor?

58 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'ye sesleniyorum; ne diyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'ye sesleniyorum; ne diyor? 'Bunlar şimdi IMF'ye gider'. IMF'ye siz gittiniz siz... Biz geldiğimizde IMF'yi kucağımızda bulduk."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 02:27 Kaynak: AA

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