Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Chp'ye Sesleniyorum; Ne Diyor?
58 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'ye sesleniyorum; ne diyor?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'ye sesleniyorum; ne diyor? 'Bunlar şimdi IMF'ye gider'. IMF'ye siz gittiniz siz... Biz geldiğimizde IMF'yi kucağımızda bulduk."
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 02:27 Kaynak: AA
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