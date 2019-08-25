Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP yönetimine, evlatlarına bir utanç değil, şeref mirası bırakmaları...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanına gelişi Alandaki vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulunması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması TRABZON - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da Toplu Açılış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 06:38 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanına gelişi
Alandaki vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulunması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması TRABZON - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da Toplu Açılış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı. (5)
Erdoğan: "CHP yönetimine, evlatlarına bir utanç değil, şeref mirası bırakmaları çağrısında bulunuyorum. Kazandığınız üç beş belediye sizi yanıltmasın"
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