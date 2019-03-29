Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Chp Yönetimine Soruyorum; Madem Bu Parti (Hdp) ile Birlikte Olmaktan...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP yönetimine soruyorum; madem bu parti (HDP) ile birlikte olmaktan utanıyorsunuz, niye ittifak içindesiniz?
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "CHP
yönetimine soruyorum; madem bu parti (HDP
) ile birlikte olmaktan utanıyorsunuz, niye ittifak içindesiniz? Madem ittifak kurdunuz, bunu hangi pazarlıklar, bedeller karşılığında yapıldığını niçin açıklamıyorsunuz? Belediye başkan adaylarınızın ve belediye meclis üyelerinizin bir kısmının listesi bu parti üzerinden size Kandil
'den mi gönderildi? Hadi onu da söyleyin. Siz söylemezseniz de biz zaten çıkarıp ilan edeceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:36 Kaynak: AA
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