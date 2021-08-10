Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cibuti ve Nijeryalı mevkidaşları ile görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cibuti ve Nijeryalı mevkidaşları ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh ve Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmede, Türkiye- Cibuti ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Cibuti Cumhurbaşkanı Guelleh'e, gösterdiği dayanışma için teşekkür etti.Erdoğan ile Buhari arasındaki görüşmede ise Türkiye- Nijerya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari'ye, gösterdiği dayanışma için teşekkür etti. Nijerya'yla ilişkilere büyük önem atfettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin ekonomik ilişkilerinin gerçek potansiyelinin harekete geçirilmesi bütün imkanları değerlendirmeye hazır olduklarını ifade etti.

Haber: ANKARA,