Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çiftçilerimize 1,9 Katrilyon Tarımsal Destek Verdik"
1 saat önce
-Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın miting alanında halka hitap etmesi DENİZLİ - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Denizli mitinginde konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:24 Kaynak: AA
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