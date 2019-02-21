Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çiftçilerimize 1,9 Katrilyon Tarımsal Destek Verdik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çiftçilerimize 1,9 Katrilyon Tarımsal Destek Verdik"

1 saat önce

-Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın miting alanında halka hitap etmesi DENİZLİ - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Denizli mitinginde konuştu.

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın miting alanında halka hitap etmesi DENİZLİ - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Denizli mitinginde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:24 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş'ı Seçim Afişi Üzerinden Vurdu Maduro'dan Şirketlere Talimat: Türkiye'de Hesap Açın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millet İttifakı Gafı Alman Tatilciler Yunanistan ve İspanya Yerine Türkiye'yi Tercih Ediyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 18:34:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çiftçilerimize 1,9 Katrilyon Tarımsal Destek Verdik"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]