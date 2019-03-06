Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çiftçilerimize Mart Ayında Toplam 3 Milyar 716 Milyon TL Destek Ödemesi...
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IHAAW114721-GEN/06-03-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çiftçilerimize Mart ayında toplam 3 milyar 716 milyon TL destek ödemesi yapılacak" dedi.
IHAAW114721-GEN/06-03-2019
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çiftçilerimize Mart ayında toplam 3 milyar 716 milyon TL destek ödemesi yapılacak" dedi. 06.03.2019 11: 47: 21 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:53 Kaynak: İHA
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