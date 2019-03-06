Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çiftçilerimize Mart Ayında Toplam 3 Milyar 716 Milyon TL Destek Ödemesi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çiftçilerimize Mart Ayında Toplam 3 Milyar 716 Milyon TL Destek Ödemesi...

4 dakika önce

IHAAW114721-GEN/06-03-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çiftçilerimize Mart ayında toplam 3 milyar 716 milyon TL destek ödemesi yapılacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
IHAAW114721-GEN/06-03-2019

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çiftçilerimize Mart ayında toplam 3 milyar 716 milyon TL destek ödemesi yapılacak" dedi. 06.03.2019 11: 47: 21 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:53 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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