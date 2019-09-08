Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ciğerpareleri dağa kaçırılan anaların direnişi, Kandil'deki kan...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ciğerpareleri dağa kaçırılan anaların direnişi, Kandil'deki kan...

41 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ciğerpareleri dağa kaçırılan anaların direnişi, Kandil'deki kan tüccarlarına diz çöktürecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ciğerpareleri dağa kaçırılan anaların direnişi, Kandil'deki kan tüccarlarına diz çöktürecektir."

Recep Tayyip Erdoğan, Kandil Dağı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 04:02 Kaynak: AA
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