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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ciğerpareleri dağa kaçırılan anaların direnişi, Kandil'deki kan...

58 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Salondan ve katılımcılardan görüntüler MALATYA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da 16. Önder İmam Hatipliler Derneğinin kurultayında konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Salondan ve katılımcılardan görüntüler

MALATYA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da 16. Önder İmam Hatipliler Derneğinin kurultayında konuştu. (6)

Recep Tayyip Erdoğan, Malatya, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 05:24 Kaynak: AA
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