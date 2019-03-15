Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çıkın Delikanlıca Kim Kiminle İttifak Halinde, Kim Kimin Belediye Başkan...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çıkın delikanlıca kim kiminle ittifak halinde, kim kimin belediye başkan adayını destekliyor, kim kimin belediye meclis üyelerini kendi listesinden gösteriyor söyleyin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çıkın delikanlıca kim kiminle ittifak halinde, kim kimin belediye başkan adayını destekliyor, kim kimin belediye meclis üyelerini kendi listesinden gösteriyor söyleyin."

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