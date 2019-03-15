Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çıkın Delikanlıca Kim Kiminle İttifak Halinde, Kim Kimin Belediye Başkan...
28 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çıkın delikanlıca kim kiminle ittifak halinde, kim kimin belediye başkan adayını destekliyor, kim kimin belediye meclis üyelerini kendi listesinden gösteriyor söyleyin.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çıkın delikanlıca kim kiminle ittifak halinde, kim kimin belediye başkan adayını destekliyor, kim kimin belediye meclis üyelerini kendi listesinden gösteriyor söyleyin."
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:37 Kaynak: AA
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