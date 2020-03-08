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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çıkmış birileri, 'İsraf, israf, israf' diyor.
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çıkmış birileri, 'İsraf, israf, israf' diyor.
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 05:34 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çıkmış birileri, 'İsraf, israf, israf' diyor. Ne israfı? Hayatınızda sizin böyle bir otoyol yapmışlığınız var mı?"
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