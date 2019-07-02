Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de
1 saat önce
Japonya temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin'e geldi.
Japonya
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:24 Kaynak: İHA
temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Çin'e geldi.
Çin'in başkenti Pekin
'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pekin Havaalanı'nda Çinli yetkililer tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping
tarafından Büyük Halk Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak. Erdoğan ve Şi, baş başa gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye katılacak. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şi tarafından onuruna verilecek akşam yemeğine iştirak edecek.
Çin ziyareti sırasında bölgesel ve uluslararası gündemdeki konuların ele alınması bekleniyor. - PEKİN
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çakarlı araç kararına destek
ABD'li şov yıldızı Kim Kardashian tepkilerin ardından 'Kimono' markasından vazgeçti
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum