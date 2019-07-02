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Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere "TC-TRK" uçağı ile TSİ 10.10'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin'e geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere "TC-TRK" uçağı ile TSİ 10.10'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin'e geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Pekin Başkent Uluslararası Havalimanı'nda, Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Liu Xianfa, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Deng Li ile öteki yetkililer karşıladı.
Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, MİT Başkanı Hakan Fidan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Pekin'e geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Halk Salonu'nda gerçekleştirilecek görüşmede Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelecek.
İki lider, baş başa gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye katılacak. Erdoğan, Şi tarafından onuruna verilecek akşam yemeğine iştirak edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Çin Halk Cumhuriyeti ziyaretinde bölgesel ve uluslararası gündemdeki konular ile ikili ilişkilerin daha ileri taşınmasını sağlayacak görüşmeler yapması bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:29 Kaynak: AA
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