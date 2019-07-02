Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de
41 dakika önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere "TC-TRK" uçağı ile TSİ 10.10'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin'e geldi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:49 Kaynak: AA
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