Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de

Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile Çin Halk Cumhuriyeti
Devlet Başkanı Şi Cinping
'in görüşmesi sona erdi.
Büyük Halk Salonu'nda basına kapalı gerçekleştirilen baş başa ve heyetler arası görüşmeler, 1 saat 10 dakika sürdü.
Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
, Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, MİT Başkanı Hakan Fidan
, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir
, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
ile Türkiye'nin Pekin
Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen de eşlik etti.