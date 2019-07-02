Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de
57 dakika önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından onuruna verilen resmi yemeğe katıldı.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 03:06 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Çin Halk Cumhuriyeti
Devlet Başkanı Şi Cinping
tarafından onuruna verilen resmi yemeğe katıldı.
Büyük Halk Salonu'ndaki yemek basına kapalı gerçekleşti.
Yemeğe, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
, Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan
, MİT Başkanı Hakan Fidan
, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir
, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
ile Türkiye'nin Pekin
Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen de katıldı.
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