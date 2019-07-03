- Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'dePEKİN - Japonya temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin'e geldi.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:58 Kaynak: İHA
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de
PEKİN - Japonya
temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Çin'e geldi.
Çin'in başkenti Pekin
'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pekin Havaalanı'nda Çinli yetkililer tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping
tarafından Büyük Halk Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak. Erdoğan ve Şi, baş başa gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye katılacak. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şi tarafından onuruna verilecek akşam yemeğine iştirak edecek.
Çin ziyareti sırasında bölgesel ve uluslararası gündemdeki konuların ele alınması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de!
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