Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de - Resmi karşılama töreni (1)
37 dakika önce
Resmi temaslarda bulunmak üzere Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin'e gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından resmi törenle karşılandı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:21 Kaynak: AA
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