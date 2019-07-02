Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de - Resmi karşılama töreni (1)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de - Resmi karşılama töreni (1)

37 dakika önce

Resmi temaslarda bulunmak üzere Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin'e gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından resmi törenle karşılandı.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin'e gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından resmi törenle karşılandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de - Resmi karşılama töreni (1)
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:21 Kaynak: AA
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