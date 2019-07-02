Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'de resmi törenle karşılandı
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Çin'de, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından Büyük Halk Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:21 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Çin'de, Devlet Başkanı Şi Cinping
tarafından Büyük Halk Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.
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