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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'de resmi törenle karşılandı

10 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Çin'de, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından Büyük Halk Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'de resmi törenle karşılandı, System.String[]


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Çin'de, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından Büyük Halk Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:41 Kaynak: DHA
Çin Halk Cumhuriyeti, Recep Tayyip Erdoğan, Şi Cinping, Dünya
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