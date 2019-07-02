Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'den ayrıldı
1 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TC-TUR" uçağıyla Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin'den ayrıldı.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 05:35 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, "TC-TUR" uçağıyla Çin Halk Cumhuriyeti
'nin başkenti Pekin
'den ayrıldı.
Resmi temaslarını tamamlamasının ardından Türkiye'ye hareket etmek üzere Pekin Başkent Uluslararası Havalimanı'na gelişinde Erdoğan'ı, Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara
Büyükelçisi Deng Li ile diğer yetkililer uğurladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan
, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan
, MİT Başkanı Hakan Fidan
, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir
, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
da Pekin'den ayrıldı.
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