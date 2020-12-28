Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çin'den sipariş verdiğimiz aşının ilk partilerinin yılbaşından önce ülkemize teslim edilmesini bekliyoruz" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çin'den sipariş verdiğimiz aşının ilk partilerinin yılbaşından önce ülkemize teslim edilmesini bekliyoruz"
28.12.2020 18:52
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.(6)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çin'den sipariş verdiğimiz aşının ilk partilerinin yılbaşından önce ülkemize teslim edilmesini bekliyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) İnşallah en kısa sürede kendi üretimimiz olan birden fazla aşıyı milletimizin hizmetine sunmakta kararlıyız."
Son Dakika Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, CZN Burak'ın restoranını ziyaret etti Pınar Gültekin'in babası, bir CHP'li vekilin kendisini arayarak "Davadan çekil" dediğini doğruladı 5 golün atılıp 4 golün iptal edildiği maçta Gençlerbirliği Kayserispor'u devirdi Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde asgari ücret 3 bin 100 lira oldu Devriye gezen polis ekibine annesini öldürdüğünü itiraf eden kişi gözaltına alındı Göreme Belediye Başkanı, oğlunun kaçak yapısını yıktırdı Chantelle Otten ilk cinsel ilişkilerinde, sevgilisi Dylan Alcott'un yüzüne gaz çıkardığını itiraf etti Türkiye'nin en yüksek asgari ücreti Tuzlukçu Belediyesi'nde: 4 bin 500 TL