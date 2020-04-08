Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 05:02 Kaynak: AA
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