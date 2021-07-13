Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile telefonda görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ticaret, yatırım, enerji, ulaşım ve sağlık başta olmak üzere Türkiye-Çin ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

DİPLOMATİK İLİŞKİLERDE 50. YIL

İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

UYGUR TÜRKLERİ MESAJI