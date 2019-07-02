Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü

51 dakika önce

Resmi temaslarda bulunmak üzere Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin'e gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından resmi törenle karşılandı.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin'e gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından resmi törenle karşılandı. İki lider törenin ardından bir araya gelerek heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 01:32 Kaynak: AA
Çin Halk Cumhuriyeti, Recep Tayyip Erdoğan, Şi Cinping, Pekin, Güncel
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