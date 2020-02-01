CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CİSSOKO BİSSAAU İLE GÖRÜŞTÜ - Son Dakika

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CİSSOKO BİSSAAU İLE GÖRÜŞTÜ
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Seçilmiş Cumhurbaşkanı Cissoko Embalo ile öğle yemeğinde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 03:17 Kaynak: DHA
, Gine
Bissau Seçilmiş Cumhurbaşkanı Cissoko Embalo ile öğle yemeğinde bir araya geldi. Üsküdar
'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin
Köşkü'ndeki öğle yemeği basına kapalı olarak gerçekleşti.
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- İstanbul
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