CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CİSSOKO BİSSAAU İLE GÖRÜŞTÜ - Son Dakika
Son Dakika Güncel CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CİSSOKO BİSSAAU İLE GÖRÜŞTÜ - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CİSSOKO BİSSAAU İLE GÖRÜŞTÜ

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Seçilmiş Cumhurbaşkanı Cissoko Embalo ile öğle yemeğinde bir araya geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CİSSOKO BİSSAAU İLE GÖRÜŞTÜ, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Seçilmiş Cumhurbaşkanı Cissoko Embalo ile öğle yemeğinde bir araya geldi. Üsküdar'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ndeki öğle yemeği basına kapalı olarak gerçekleşti.

Görüntü Dökümü:

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-Görüşmeden fotoğraf


- İstanbul
Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Gine, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 03:17 Kaynak: DHA
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