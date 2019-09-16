Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çobanbey'deki hastaneyi hedef alan terör saldırısı, bölücü örgütün vahşi...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çobanbey'deki hastaneyi hedef alan terör saldırısı, bölücü örgütün vahşi...

35 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çobanbey'deki hastaneyi hedef alan terör saldırısı, bölücü örgütün vahşi yüzünü bir kez daha göstermiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çobanbey'deki hastaneyi hedef alan terör saldırısı, bölücü örgütün vahşi yüzünü bir kez daha göstermiştir."

Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 07:04 Kaynak: AA
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