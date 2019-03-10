Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Çocuklara Oyuncak, Annelere Bez Çanta Dağıttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çocuklara Oyuncak, Annelere Bez Çanta Dağıttı

1 saat önce

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, miting için geldiği Adana'da çocuklara oyuncak, kadınlara çay ve bez çanta dağıttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çocuklara Oyuncak, Annelere Bez Çanta Dağıttı, System.String[]
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, miting için geldiği Adana'da çocuklara oyuncak, kadınlara çay ve bez çanta dağıttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenen miting için saat 12.30 sıralarında İstanbul'dan Adana'ya geldi. Seçim otobüsü ile havalimanından ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir helikopter de havadan korumalık yaptı. Yol kenarında kendisini bekleyen kalabalığı selamlayan Erdoğan, çocuklara oyuncak, kadınlara ise bez çanta ve çay dağıttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek için vatandaşlar adeta birbiriyle yarışırken, bazı vatandaşların öz çekim yaptığı göründü. Erdoğan daha sonra otobüsle miting alanına gitti. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 01:45 Kaynak: İHA

Adana, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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