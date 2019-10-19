Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara oyuncak dağıttı
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara oyuncak dağıttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara oyuncak dağıttı

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir çocuğa sarılarak oyuncak vermesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı otobüsünden vatandaşları selamlaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocuklara oyuncak vermesi KAYSERİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Toplu Açılış Töreni'ne katılmak için Kayseri'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir çocuğa sarılarak oyuncak vermesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı otobüsünden vatandaşları selamlaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocuklara oyuncak vermesi KAYSERİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Toplu Açılış Töreni'ne katılmak için Kayseri'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanı çıkışında Cumhurbaşkanlığı otobüsünden vatandaşları selamladı, çocuklara oyuncak dağıttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara oyuncak dağıttı

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 06:33 Kaynak: AA
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