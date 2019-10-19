Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara oyuncak dağıttı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir çocuğa sarılarak oyuncak vermesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı otobüsünden vatandaşları selamlaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocuklara oyuncak vermesi KAYSERİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Toplu Açılış Töreni'ne katılmak için Kayseri'ye geldi.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 06:33 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir çocuğa sarılarak oyuncak vermesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı otobüsünden vatandaşları selamlaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocuklara oyuncak vermesi KAYSERİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Toplu Açılış Töreni'ne katılmak için Kayseri'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanı çıkışında Cumhurbaşkanlığı otobüsünden vatandaşları selamladı, çocuklara oyuncak dağıttı.
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