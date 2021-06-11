CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇOCUKLARA OYUNCAK DAĞITTI - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da çocuklara oyuncak dağıttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak cuma namazı kılmak için Burhaniye Şehriban Hatun Camii'ne gitti. Erdoğan'ın konvoyu Çamlıca Caddesi üzerinde durdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yolda gördüğü çocuklara oyuncak verdi. Oyuncak alan çocuklar çok mutlu olduklarını belirterek Erdoğan'a teşekkür etti.