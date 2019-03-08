Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çocukları Bir An Önce Aileden Kopartacak Yollar, Yöntemler Peşinde Koşuyor.
41 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çocukları bir an önce aileden kopartacak yollar, yöntemler peşinde koşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Çocukları bir an önce aileden kopartacak yollar, yöntemler peşinde koşuyor. Böyle bir felakete asla izin vermeyeceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 08:31 Kaynak: AA
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