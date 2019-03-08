Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çocukları bir an önce aileden kopartacak yollar, yöntemler peşinde koşuyor.

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Aç Kalıp Köye İnen Kurt Sürüsü, Yaşlı Kadın ve Kızını Öldürdü

Erdoğan'la Birlikte Sahneye Çıkan İbrahim Tatlıses, Nereden Nereye Şarkısına Eşlik Etti

Son Dakika! ABD'den Türkiye'ye Bir S-400 Tehdidi Daha: Sonuçları Ağır Olur