Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çocukları Bir An Önce Aileden Kopartacak Yollar, Yöntemler Peşinde Koşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çocukları Bir An Önce Aileden Kopartacak Yollar, Yöntemler Peşinde Koşuyor.

41 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çocukları bir an önce aileden kopartacak yollar, yöntemler peşinde koşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çocukları bir an önce aileden kopartacak yollar, yöntemler peşinde koşuyor. Böyle bir felakete asla izin vermeyeceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 08:31 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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