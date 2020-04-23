Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklarla birlikte İstiklal Marşı'nı okudu - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklarla birlikte İstiklal Marşı'nı okudu

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla ulusa seslendi ve çocuklarla birlikte İstiklal Marşı'nı okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklarla birlikte İstiklal Marşı'nı okudu, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla ulusa seslendi ve çocuklarla birlikte İstiklal Marşı'nı okudu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ulusa seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TBMM 100. yıl dönümüne kavuşmanın gururunu yaşadığımız bugünde ülkemizdeki ve dünyadaki tüm çocuklarını egemenlik ve çocuk bayramını tebrik ediyorum. 23 Nisan 1920'den bu güne çatısı altında Türkiye'nin istiklalini, istikbali kalkınması için emek vermiş, milli iradenim tecellisi için mücadele etmiş milletvekillerimize şükranlarımı sunuyorum. İstiklal harbimizin başkomutanı ilk başkanı gazi Mustafa Kemal Atatürk'le şehit ve gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Bir asır önce dualarla tekbirlerle açılan TBMM vatanımızın işgal edildiği bir dönemde milletimizin ve devletimizin hürriyet mücadelesinin merkezi oldu. Binlerce yıllık devlet silsilemizin son temsilcisi olan Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma üzerinde inşa edildi. 23 Nisan günü demokrasinin milli iradenin millet egemenliğinin en önemli sembolü olmasının yanı sıra milletimizin evlatlarına verdiği değirin, gençlerine güvenin işaretedir. Millet olarak tıpkı bağımsızlık dönemimizdeki gibi çocuklarımızı dünyadaki en kıymetli varlıklarımız olarak görüyoruz. Bu anlayışla son 18 senede demokraside ekonomide Türkiye'yi büyütmenin güçlendirmenin dünyanın en saygın ülkelerinden biri haline getirmenin mücadelesini yaptık. İlk mecliste olan iradeye uygun şekilde kimseyi dışlamadan ayırmadan 83 milyon tamamını vatanımızın her köşesini kucaklamanın gayreti içinde olduk. Korona virüse karşı verdiğimiz mücadeleyi azim ve inançla yürütüyoruz. Allah'ın izniyle aziz milletimizin basiret ve ferasetiyle bu musibetin üstesinden geleceğimize inanıyorum. 83 milyon tüm fertlerinden bayramlarını kutladığımız çocuklardan sabretmelerini tedbirlere riayet etmelerini istiyorum" dedi.

"Merhum Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşımızı kalemiyle değil yüreğinden gelen vecd ile yazmıştır"

"Merhum Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşımızı kalemiyle değil yüreğinden gelen vecd ile yazmıştır. İstiklal Marşımızı bir asır önceki özgürlük mücadelemizi anlatmakla kalmaz aynı zamanda bugün ve gelecekte ihtiyacımız olan ruhu ifade eder" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm milletimi saat 21.00'de balkonlarımıza pencerelerimize çıkarak İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Bizde burada kendi çocuklarımız ve torunlarımızla birlikte mesajlarını kalbimizde hissederek okumak suretiyle bu mille coşkuya iştirak edeceğiz. Bir kez daha bize vatanı armağan eden şehit ve gazilerimizi rahmetle şükranla anıyor, çocuklarımızı ve tüm dünya çocuklarının bayramını tebrik ediyorum. Milletimizin ve tüm İslam aleminin bu gece ilk teravih namazını kılıp sahur yapacağımız ramazanı şerifi tebrik ediyorum. Rabbimden bu mübarek günleri en güzel şekilde değerlendirerek sağlıkla, esenlikle bizi ramazan ulaştırdığı gibi bayrama da ulaştırmayı nasip etmesini istiyorum" diye konuştu.

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuklarla birlikte İstiklal Marşı'nı söyledi. - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 09:32 Kaynak: İHA

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