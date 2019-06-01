Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Coğrafyamızın farklı bölgelerinde her gün beş kez aynı kıbleye yönelen,...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Coğrafyamızın farklı bölgelerinde her gün beş kez aynı kıbleye yönelen, aynı safta birbirine kenetlenen, aynı peygambere, aynı kitaba, aynı yaratıcıya inanan insanlar, çoğu zaman bir hiç uğruna birbirlerinin kanını döküyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:18 Kaynak: AA
: "Coğrafyamızın farklı bölgelerinde her gün beş kez aynı kıbleye yönelen, aynı safta birbirine kenetlenen, aynı peygambere, aynı kitaba, aynı yaratıcıya inanan insanlar, çoğu zaman bir hiç uğruna birbirlerinin kanını döküyor."
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