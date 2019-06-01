Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Coğrafyamızın farklı bölgelerinde her gün beş kez aynı kıbleye yönelen,...
Son Dakika Güncel Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Coğrafyamızın farklı bölgelerinde her gün beş kez aynı kıbleye yönelen,...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Coğrafyamızın farklı bölgelerinde her gün beş kez aynı kıbleye yönelen, aynı safta birbirine kenetlenen, aynı peygambere, aynı kitaba, aynı yaratıcıya inanan insanlar, çoğu zaman bir hiç uğruna birbirlerinin kanını döküyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Coğrafyamızın farklı bölgelerinde her gün beş kez aynı kıbleye yönelen, aynı safta birbirine kenetlenen, aynı peygambere, aynı kitaba, aynı yaratıcıya inanan insanlar, çoğu zaman bir hiç uğruna birbirlerinin kanını döküyor."
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:18 Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Demet Akalın çocuk istismarlarına isyan etti: Cumhurbaşkanına mektup yazacağım (Özel) Mermi ile doğan bebek, Recep Tayyip Erdoğan Hastanesinde tedavi edildi Pentagon, Türkiye'nin S-400'ler için ortak çalışma grubu kurulması önerisini reddetti İftara giden aile kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 02:43:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Coğrafyamızın farklı bölgelerinde her gün beş kez aynı kıbleye yönelen,...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]