Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Coğrafyamızla Hiçbir Tarihi, İnsani İlişkisi Olmayanlar 12 Bin Kilometreden...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Coğrafyamızla hiçbir tarihi, insani ilişkisi olmayanlar 12 bin kilometreden gelip Suriye'de cirit atarken biz elimiz kolumuz bağlı mı duracağız?
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Coğrafyamızla hiçbir tarihi, insani ilişkisi olmayanlar 12 bin kilometreden gelip Suriye
'de cirit atarken biz elimiz kolumuz bağlı mı duracağız? Türkiye
'yi buradan uzak tutmak isteyenlerin derdi, Suriye halkını özgürlüğe kavuşturmak değil, tam tersine bataklığı derinleştirmektir."
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 04:24 Kaynak: AA
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