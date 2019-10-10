Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çok kısa bir sürede Münbiç'ten Irak sınırına kadar tüm bölgeyi güvenli...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çok kısa bir sürede Münbiç'ten Irak sınırına kadar tüm bölgeyi güvenli huzura kavuşturup Suriye halkının üzerinde 8 yıldır dolaşan kara bulutları dağıtacağız."
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:48 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çok kısa bir sürede Münbiç'ten Irak sınırına kadar tüm bölgeyi güvenli huzura kavuşturup Suriye halkının üzerinde 8 yıldır dolaşan kara bulutları dağıtacağız."
Erdoğan, Suriye'deki tutuklu DEAŞ'lılar için güvence verdi: Gereken neyse onu yapacağız YPG/PKK sivilleri hedef alıyor: 9 yaralı Suriye Milli Ordusu, operasyon öncesi namaz kıldı "Gel savaşma, sevişelim" diyen rapçi Ezhel, Twitter'da gündem oldu