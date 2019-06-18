Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çok koşacağız, çok çalışacağız ve pazar akşamı inşallah zaferle müşerref...
23 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çok koşacağız, çok çalışacağız ve pazar akşamı inşallah zaferle müşerref olacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çok koşacağız, çok çalışacağız ve pazar akşamı inşallah zaferle müşerref olacağız"
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:29 Kaynak: AA
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