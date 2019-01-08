Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çok Yakında Suriye Topraklarındaki Terör Örgütlerini Etkisiz Hale Getirmek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çok Yakında Suriye Topraklarındaki Terör Örgütlerini Etkisiz Hale Getirmek...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çok yakında Suriye topraklarındaki terör örgütlerini etkisiz hale getirmek için harekete geçeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çok yakında Suriye topraklarındaki terör örgütlerini etkisiz hale getirmek için harekete geçeceğiz. Bu müdahalemize engel olmaya çalışan başka teröristler de olursa elbette onların da hakkından gelmek boynumuzun borcudur."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:52 Kaynak: AA

Suriye, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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