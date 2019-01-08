Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çok Yakında Suriye Topraklarındaki Terör Örgütlerini Etkisiz Hale Getirmek...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çok yakında Suriye topraklarındaki terör örgütlerini etkisiz hale getirmek için harekete geçeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Çok yakında Suriye
topraklarındaki terör örgütlerini etkisiz hale getirmek için harekete geçeceğiz. Bu müdahalemize engel olmaya çalışan başka teröristler de olursa elbette onların da hakkından gelmek boynumuzun borcudur."
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:52 Kaynak: AA
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