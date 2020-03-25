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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Covid-19 ile mücadelede alınan tedbir ve ekonomik destekleri açıkladı
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Covid-19 ile mücadelede alınan tedbir ve ekonomik destekleri açıkladı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede alınan tedbirler ve ekonomik desteklerin yer aldığı paylaşımda bulundu.
Erdoğan iletisinde, "İlk günden itibaren koronavirüs salgınına karşı tüm kurumlarımız ve imkanlarımızla milletimizin yanında yer aldık. Tedbirlerle ve ekonomik destek paketleriyle vatandaşlarımızı bu krizin etkilerinden korumaya devam edeceğiz. Biz güçlü bir milletiz, hep birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 09:17
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