Üye Girişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Covid-19 sürecini çok rahat atlattım, aşının faydası oldu - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Covid-19 sürecini çok rahat atlattım, aşının faydası oldu

11.02.2022 16:22

Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona virüsü atlatmasının ardından ilk cuma namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona virüsü atlatmasının ardından ilk cuma namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan cami içerisinde cemaate seslendiği konuşmasında, "İnsanlığın bu felaketten bir an önce kurtulması için Rab'bim tüm insanlığı muhafaza eylesin ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün korona virüsü atlatmasının ardından ilk cuma namazını Üsküdar'daki Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Erdoğan cami içerisinde bulunan cemaate konuşma yaparak seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnsanlığın bu felaketten bir an önce kurtulması için Rab'bim tüm insanlığı muhafaza eylesin. Bu süre içinde gerek şahsım gerek eşim ailem hakkında yapılan duaları, ve duaları yapan kardeşlerimden Allah razı olsun. Gerek ülkemizde gerek tüm dünyada bu beladan bir an önce Rab'bim bizleri muhafaza eylesin. İktidarımızı inşallah bu mücadele için attığımız adımların bereketini bizlere göstersin. Muhaliflerimize Rab'bim fırsat vermesin inşallah. Atacağımız adımlar ülkemizin çok daha güçlü ve diri olması içindir. Birliği, beraberliği, dirliği içindir. Rab'bim bizlere bunu da en kısa zamanda göstersin. Rab'bim 3 aylar içerisinde yaptığımız ve yapacağımız tüm ibadetlerin bereketini bizlere göstersin. İslam'ın birlik beraberliğini çok daha güçlü kılsın. Hadis-i Şerifleri indiren tüm kardeşlerimden Allah razı olun. Rab'bim bizleri ramazan bayramına kavuştursun" dedi.

(Metin Başar/İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Covid-19 sürecini çok rahat atlattım, aşının faydası oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Covid-19 sürecini çok rahat atlattım, aşının faydası oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Covid-19 sürecini çok rahat atlattım, aşının faydası oldu

YORUMLAR
500

Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca, Cami, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Covid-19 sürecini çok rahat atlattım, aşının faydası oldu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:28 Meksika'da polis memurları güpegündüz ekip aracında ilişkiye girdi
16:17 Tüfeğiyle tartıştığı adamları kovalayan 93'lük dede, gelen polislere Kore savaşını anlattı
16:14 Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: Yıl sonunda yüzde 24'lere inecek, 2023 Mayıs itibarıyla da tek haneli rakamlara düşecek
16:00 Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Faturamı ödemeyeceğim" sözlerine AK Parti'den sert yanıt geldi
15:59 Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı kadrosunda sürprizler tufanı!
15:25 Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu konusu nedir?
15:24 Kırmızı Oda'da bugün neler olacak? Sadi, geçmişinin intikamını alacak mı?
15:16 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın henüz hastalığı atlatamadığı açıklandı
15:14 Tarkan'dan 7 yıl önce katledilen Özgecan Aslan paylaşımı!
15:05 Son Dakika: Koronavirüsü atlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısında geçti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 16:37:36. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Covid-19 sürecini çok rahat atlattım, aşının faydası oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement